Großzügige Spende für das Pflegeheim Reutlingen-Ohmenhausen

Der Krankenpflegeverein Ohmenhausen hat sich aufgelöst und sein Vereinsvermögen an den Betreiber des künftigen Pflegeheims in Ohmenhausen gespendet. FOTO: RAH

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Die Reutlinger Altenhilfe (RAH) hat im Herbst 2022 den Auftrag durch den Gemeinderat erhalten, in die Fachplanung für eine Pflegeeinrichtung in Ohmenhausen einzusteigen. Die Planungen und Vorarbeiten sind damit gestartet. Wenn der Gemeinderat dieses Jahr auch den Baubeschluss fasst, kann das Haus voraussichtlich bereits im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Für die neue Einrichtung soll nun auch eine Spende in Höhe von 38.000 Euro Verwendung finden. Dieses Geld stammt vom Krankenpflegeverein Ohmenhausen: Der Verein hat sich zum Jahresende 2022 aufgelöst und freut sich, dass sein Vermögen nun im Sinne des Vereinszweckes verwendet werden kann.

Bis zu 60 Plätze soll die neue Pflegeeinrichtung umfassen, die in der Brühlstraße gebaut werden soll. 15 dieser Plätze sind speziell für demenzkranke Senioren gedacht. Für sie wird im Erdgeschoss ein eigener geschützter Wohnbereich geschaffen, zu dem auch ein Garten gehören wird: Beides soll speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet sein.

Anfang dieses Jahres begann die Reutlinger Altenhilfe mit den Fachplanungen für den Neubau. Vorgespräche zwischen den Vertretern des Krankenpflegevereins und der Geschäftsführung der Reutlinger Altenhilfe verliefen laut RAH sehr positiv, sodass es zur zweckgebundenen Spende an die RAH kam. Der Krankenpflegeverein hat konkret festgehalten, was die RAH mit dem Geld machen soll: Ein Wasserspiel im Demenzgarten steht auf der Wunschliste ganz oben, mitsamt der dafür nötigen Wasserversorgung. Sollte das nicht klappen oder das Vermögen darüber hinaus reichen, wünscht sich der Krankenpflegeverein hochwertige, altersgerechte Sitzbänke für den Außenbereich oder aber ein Hochbeet, das witterungsbeständig angelegt wird, damit man dort jahreszeitliche Aktivierung und Therapie anbieten kann. Eine weitere Idee des Vereins wäre eine Pergola oder eine vergleichbare Sitzgelegenheit, am besten mit natürlichem Schatten – als Ort zum Entspannen im Freien, für Gruppenangebote, Therapien und Aktivierung.

Mehr Aufenthaltsqualität

Die RAH will die beste Lösung für die Spende suchen. »Das sind viele schöne Ideen, die Spende ist sehr großzügig«, so Geschäftsführer Timo Vollmer. Sobald die Planungen fürs Gebäude weit genug gediehen sind, will er klären, welche der angedachten Projekte im Garten baulich realisierbar sind. »In jedem Fall gewinnt die neue Einrichtung dadurch etwas Wertvolles und steigert die Aufenthaltsqualität. Das wird den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie den Tagesgästen zugutekommen.« (eg)