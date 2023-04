Großer Systemausfall in Reutlinger Klinik - Versorgung der Patienten gesichert

Im Krisenmodus: das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen. FOTO: GROHE

REUTLINGEN. Im Reutlinger Klinikum am Steinenberg ist am Samstagabend, 29. April, die Technik ausgefallen. Grund für den IT-Systemausfall ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein technisches Problem gewesen, das noch am selben Abend gelöst werden konnte. Die Albklinik war nicht von dem Ausfall betroffen.

Die hauseigenen Techniker haben laut Kliniksprecher umgehend nach dem Ausfall mit der Unterstützung externer Spezialisten einen kontrollierten Neustart durchgeführt und mit der Problemlösung begonnen. In der Nacht gab es dann die Entwarnung: Alle Programme sind nach einem erfolgreichen Test wieder in Betrieb und die Klinken bei der Leitstelle des Rettungsdienstes angemeldet. Die Gerüchte, dass Patienten verlegt werden mussten, stimmen laut Kliniksprecher nicht. Aktuell befinden sich 380 Patienten in der Reutlinger Klinik, deren Versorgung zu jedem Zeitpunkt gesichert war. Niemand musste in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. (GEA)