Es schnupft und schnieft, das RKI warnt, dass die Grippewelle beginnt. Und auch Corona geht wieder um - die neue Variante heißt »XEC«. Wie ist die Lage in der Region? Die Kassenärztliche Vereinigung und die Kliniken in Reutlingen und Tübingen berichten über die aktuelle Lage.

Die Krankenwelle steigt an, aber kein Grund zur Panik: Die Zahlen sind derzeit der Jahreszeit entsprechend. Foto: Susann Prautsch/dpa/dpa Die Krankenwelle steigt an, aber kein Grund zur Panik: Die Zahlen sind derzeit der Jahreszeit entsprechend. Foto: Susann Prautsch/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.