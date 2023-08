Graffiti-Projekt fertig: Buntes Kunstwerk, geschaffen in sengender Hitze

Bunt, auffällig – und das Ergebnis von mehreren Tagen Arbeit in großer Hitze: Das Graffiti an der Hallenwand. FOTO: SCHANZ

REUTLINGEN. Ein ziemlicher Hingucker ist da innerhalb von fünf Tagen an der Wand der Sporthalle der TSG Reutlingen 1843 am TSG Kreissparkassen Sportzentrum entstanden. Fünf Graffiti-Künstler der Gruppe »FX Crew« hatten bei brütender Hitze ein Kunstwerk an die Wand gesprüht, die 40 Meter lang und sechs Meter hoch ist. Über einen persönlichen Kontakt sei man an die Turnhallenwand der TSG gekommen und freue sich über die zur Verfügung gestellte Fläche, betonte Graffiti-Künstler Maximilian Frank gegenüber dem GEA am Freitag. Honorar nehme man keines, finanziere auch Verpflegung und Übernachtung selbst, freue sich aber über das Sponsoring des Spraydosenherstellers Montana, der Karosseriewerkstatt Carmona sowie Holz Braun.

Reutlingen habe eine kleine, aber feine Graffiti-Szene in einem Stil, der zur »FX Crew« passe. Normalerweise sei die »FX Crew« in Großstädten tätig. Deswegen bezeichnete er das Projekt als eine »Premiere für die Region Stuttgart«. Am Freitag, als die Region auch schon unter der Hitze ächzte, berichtete Frank, dass Graffiti-Kunst anstrengender sei als man denken mag. »Man ist den ganzen Tag auf den Beinen, wechselt zwischen Boden und Gerüst und muss ständig neue Spraydosen holen. Mein Schrittzähler explodiert.« Das Ergebnis jedenfalls – und darüber waren sich alle Betrachter am Ende der fünf Tage einig – kann sich absolut sehen lassen. (GEA)