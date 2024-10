Der Reutlinger Stadtrat und Aktivist Jaron Immer wurde am Freitagabend vom Grünen-Kreisverband zum Kandidat für den Bundestagswahlkampf nominiert. Warum er diesen Schritt geht, was seine Ziele für Berlin wären und wie er auf die aktuelle Regierung blickt.

Jaron Immer will für die Grünen in den Bundestag einziehen. Am Freitagabend wurde er vom Reutlinger Kreisverband zum offiziellen Kandidaten für die Wahl 2025 nominiert. Foto: Frank Pieth Jaron Immer will für die Grünen in den Bundestag einziehen. Am Freitagabend wurde er vom Reutlinger Kreisverband zum offiziellen Kandidaten für die Wahl 2025 nominiert. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.