Größter VdK-Ortsverband im Land feierte großes Jubiläum in Betzingen

Sie freuten sich über das Jubiläum des Reutlinger VdK-Ortsverbands am Samstag in der Betzinger Julius-Kemmler-Halle, Ortsverbandsvorsitzender Ulrich Siebertz (rechts) und Jürgen Neumeister als stellvertretender Landesverbandsvorsitzender.

REUTLINGEN-BETZINGEN. »Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind immer noch keine Selbstverständlichkeit«, betonte Ulrich Siebertz als Reutlinger Ortsverbandsvorsitzender des Sozialverbands VdK am vergangenen Samstag in der Julius-Kemmler-Halle. Reutlinger VdK-Mitglieder des »größten Ortsverbands in Baden-Württemberg« sind in Betzingen zusammengekommen, um das 75-jährige Jubiläum zu feiern.

Siebertz erinnerte dabei an die Anfänge des VdK: »Es war ein kalter Tag im September 1949, der Krieg war gerade vorbei, alles lag in Trümmern, als sich ein paar mutige Menschen auf den Weg machten und Selbsthilfevereine gründeten.« Diese Institutionen verschafften laut Siebertz »den Menschen eine Stimme, die keine Stimme hatten«. Genau das gelte auch heute noch.

Mit bundesweit 2,3 Millionen Mitgliedern sei der VdK »der größte Sozialverband in Deutschland«, sagte Siebertz. Die Stimme, die der VdK immer wieder für die Menschen am Rand der Gesellschaft erhebt und ihnen auch hilft, sei heute dringender vonnöten, denn je. Das betonte Jürgen Neumeister als stellvertretender VdK-Landesverbandsvorsitzender am Samstag in seinem Grußwort.

»Zwei Millionen Menschen beziehen in Deutschland Wohngeld, 5,5 Millionen erhalten Bürgergeld und eine unfassbare Zahl von 19 Millionen Menschen gelten als armutsgefährdet«, so Neumeister. Umso wichtiger sei der VdK, der sich genau für diese Menschen engagiert. »Es gibt viel zu tun, der VdK bleibt wachsam und wird weiter deren Sprachrohr sein.« (GEA)