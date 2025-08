Geodaten-System der Stadt Reutlingen für alle nutzbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Geodaten sind wie das Wasser aus der Leitung – man merkt erst, wie wichtig sie sind, wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen«, sagt Andreas Wüllner, Leiter der Abteilung Vermessung in der Reutlinger Stadtverwaltung. Dass sich in den vergangenen Jahren viel getan hat in Richtung Digitalisierung der Geodaten, verdeutlichten Linus Lambrecht und Simon Kondic, die beide im Vermessungsamt eine kostenlose Open-Source-Software implementiert, sie weiterentwickelt und für die Belange der Stadt angepasst haben. »Da wurde jeder einzelne Stein umgedreht«, sagte Lambrecht.

»Vor unserem eigenen System hatten wir eine US-Software, deren Nutzung jährlich jede Menge Geld kostete«, so Kondic. Mit den nun »selbst entwickelten fachspezifischen Lösungen« auf Basis der Open-Source-Software würden jedes Jahr »einige 10.000 Euro an Kosten eingespart«, so Lambrecht. Mittlerweile seien für 115 Fachthemen die Daten in das »Geografische Informations-System (GIS)« eingearbeitet worden. In der Stadtverwaltung würden täglich mehr als 1.000 Zugriffe auf das System registriert, zu den unterschiedlichsten Themen und Fachgebieten. Die meisten kämen aus dem Bauamt und befassen sich mit Bäumen, Straßen, Friedhöfen, Kanälen, Hochwasser und vielem mehr. Auch die Feuerwehr nutze das System ebenso wie die Stadtkämmerei und alle anderen Abteilungen.

Bürger haben Zugriff

Außerdem können die Bürger auf einen Teil des Systems zugreifen. Über www.reutlingen.de/geoportal finden sich im Internet alle möglichen Daten, Karten und Informationen zu 33 Fachthemen. Zum Beispiel zu Freizeiteinrichtungen, zu Themen wie Gesundheit, Kindertagesbetreuung, Natur und Freizeit. Viele der zur Verfügung stehenden Karten sehen aus wie von Google Maps – »unsere sind aber besser, genauer und hochauflösender«, betont Kondic. Möglich ist somit nun auch für die gesamte Bürgerschaft, sich etwa mit der Starkregengefahrenkarte über die Hochwassergefährdung am eigenen Grundstück zu informieren.

Zusammen mit der Hochschule für Technik Stuttgart sei der Umstieg auf die Open-Source-Software in der Reutlinger Stadtverwaltung gelungen. »Viel technisches Verständnis« war für die Arbeit vonnöten, betonte Linus Lambrecht. »Wir haben bei einem Kongress mit 700 Fachleuten in Münster unser System vorgestellt und viel Applaus erhalten«, sagt Simon Kondic. Und die Zahl der Anfragen sei groß gewesen, aus ganz Deutschland meldeten sich Kommunen, die das System ebenfalls haben wollten. »Sogar die schweizerische Post hatte sich gemeldet«, zeigt sich auch der Amtsleiter stolz auf die Leistung seiner fünfköpfigen Truppe im Vermessungsamt.

Hunderte von Fragen und Lösungen

Teil des Geodaten-Systems ist jeder einzelne Baum im Stadtgebiet (allerdings ohne die Wälder). Um rund 40.000 Bäume handelt es sich dabei, wie Salmir Coralic ausführt. Der Fachmann im Amt für Grünflächenunterhaltung und Baumkontrolle beschreibt, wie er mit dem Tablet zum Beispiel in den Stadtgarten geht und sich dort vor Ort die Bäume ansieht. Sind sie alle in Ordnung? Vom Wurzelwerk bis zur Krone hinauf wird begutachtet, eventuelle Schäden werden sofort ins System eingegeben. Wenn etwa Totholz innerhalb von zwei Wochen entfernt werden muss, vermerkt Coralic das. »Dann geht automatisch ein Auftrag an die TBR raus.« Ist der Schaden behoben, wird auch das eingetragen. »Das ist eine deutliche Erleichterung für alle Beteiligten«, sind sich alle vier Fachleute einig.

»Es gibt Hunderte verschiedene Probleme und Fragen, die mit dem Geodaten-System gelöst werden können«, zeigt sich Lambrecht überzeugt. »Und der Bürger muss dabei nicht ein einziges Mal im Rathaus nachfragen.« In der Verwaltung sind mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter fähig sind, selbst Daten ins System einzugeben. GIS wächst also. Stück für Stück, immer weiter. Die Menge der abrufbaren Informationen wird immer größer. Mittlerweile sind es schon rund 10 Terrabytes an Daten, die dort gespeichert sind. (GEA)