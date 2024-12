Dass die GEMA Geld haben will, war den Machern des Reutlinger Weihnachtsmarktes klar. Dass es so viel Geld sein wird, allerdings nicht. Am Dienstag erhalten sie zur Mittagszeit eine Mail mit einer für sie schockierenden Summe - und ziehen die Reißleine.

Vor einer Woche wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet mit mehreren Gesangsauftritten, nun folgt der große GEMA-Schock für Clemens (links) und Vildana Vohrer. Foto: Steffen Schanz Vor einer Woche wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet mit mehreren Gesangsauftritten, nun folgt der große GEMA-Schock für Clemens (links) und Vildana Vohrer. Foto: Steffen Schanz

