Gefahrenwarnungen in Reutlingen ab sofort auch auf Großbildschirmen

REUTLINGEN. Warnungen vor Gefahren wie Hochwasser oder Großbränden wurden bereits bisher über Warn-Apps, lokale Medien und per Sirenensignal verbreitet. Ab sofort werden Warnmeldungen in Reutlingen zusätzlich auf digitalen Stadtinformationsanlagen angezeigt. Die digitalen Medienträger sind in Reutlingen an frequentierten Straßen und am Bahnhof zu finden. An den großen Ein- und Ausfallstraßen werden diese auch als Großbildschirme wahrgenommen.

Den offiziellen Startschuss für das neue Warnsystem gaben nun Mitglieder der Feuerwehr Reutlingen um Kommandant Stefan Hermann gemeinsam mit Vertretern der Betreiberfirma Ströer an einer Informationsanlage in der Stuttgarter Straße.

Finanzierung gesichert

Die Warnmeldungen, die auf den Großbildschirmen zu sehen sein werden, sind deutlich gekennzeichnet. Zusätzlich zum Inhalt der Warnung werden Verhaltensempfehlungen angezeigt. Abhängig vom betroffenen Gebiet können die Informationsanlagen alle gemeinsam oder individuell bespielt werden. Ist die Gefahr vorüber, läuft die Warn-Anzeige noch eine Stunde weiter – dann allerdings sichtbar gekennzeichnet mit dem Wort »Entwarnung«.

Die Finanzierung des Warn-Services übernimmt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) als Kooperationspartner der Betreiberfirma Ströer. Als lokaler Partner ist die Feuerwehr Reutlingen für das Ausspielen der Warnmeldungen auf den Stadtinformationsanlagen verantwortlich.

Alle Warnmeldungen im Land gesteuert aus Reutlingen

Das funktioniert sicher und schnell: Gefahrenwarnungen werden in der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Feuerwache Reutlingen ausgelöst. Dort besteht ein Zugang zum Modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS). Über dieses System können Sirenen aktiviert und die unterschiedlichen Warnkanäle angesteuert werden – ab sofort auch die Stadtinformationsanlagen. Dieser Prozess dauert meist nur wenige Minuten.

Im Auftrag des Ministeriums des Innern, für Digitales und Kommunen Baden-Württemberg ermöglicht die Leitstelle Reutlingen auch allen anderen Gemeinden und Katastrophenschutzbehörden in Baden-Württemberg Warnmeldungen auszuspielen. Im Gefahrenfall kann die Leitstelle alle angeschlossenen Stadtinformationsanlagen in ganz Baden-Württemberg mit Warnmeldungen ansteuern. (pm)