So lief die AWO-Weihnachtsfeier am 24. Dezember im Reutlinger Nepomuk mit Musik von Gery Rapatz, Braten, Rotkraut, Knödeln, OB Thomas Keck, Geschenken, Kaffee und Kuchen.

Besinnlich, mit guten Gesprächen und gutem Essen: So gestaltete sich die AWO-Weihnachtsfeier am Heiigen Abend im Café Nepomuk. Foto: Norbert Leister Besinnlich, mit guten Gesprächen und gutem Essen: So gestaltete sich die AWO-Weihnachtsfeier am Heiigen Abend im Café Nepomuk. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.