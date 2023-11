Gedenkfeiern zum Totensonntag in Reutlingen und den Stadtbezirken

Am Sonntag wird auf den Friedhöfen der Kernstadt und der Stadtbezirke wieder der Toten gedacht. FOTO: ADOBESTOCK

REUTLINGEN. Bundesweite Gedenkfeiern zum Totensonntag finden am Sonntag, 26. November, statt. Auch in Reutlingen und den Bezirksgemeinden erinnern sich die Menschen auf den Friedhöfen an die Verstorbenen.

- Reutlingen

Auf dem Friedhof Unter den Linden in Reutlingen beginnt eine Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus und der braunen Gewaltherrschaft um 10 Uhr in der Aussegnungshalle, anschließend wird sie vor dem Mahnmal fortgesetzt. Es spricht Ingeborg Gebhardt, Vorsitzende des Verdi Ortsvereins Reutlingen im Bezirk Fils-Neckar-Alb. Es folgen Grußworte und Gebinde-Niederlegungen von weiteren Institutionen, Organisationen und Verbänden.- Altenburg

In Altenburg beginnen die Feierlichkeiten zum Totensonntag auf dem Friedhof um 11 Uhr. Bezirksbürgermeister Frank Hofacker hält die Ansprache. Musikalisch wird die Gedenkfeier vom Chor der Neuapostolischen Kirche und vom Posaunenchor begleitet. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung mit dem Bezirksgemeinderat und den Vertretern der beteiligten Institutionen.

- Degerschlacht

In Degerschlacht wird im Rahmen eines Gottesdienstes um 10.30 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof der Toten gedacht. Pfarrerin Stefanie Fritz von der Evangelischen Kirchengemeinde, der Kirchenchor und der Musikverein Degerschlacht gestalten den Gottesdienst. Bezirksbürgermeisterin Ute Dunkl spricht die Gedenkworte und legt im Anschluss gemeinsam mit Vertretern des Sozialverbands VdK und der örtlichen Vereine die Kränze am Ehrenmal für die Gefallenen und Vermissten nieder.

- Gönningen

Die Gedenkfeier in Gönningen ist im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11 Uhr auf dem Friedhof. Die Ansprache hält Bezirksbürgermeistern Christel Pahl, die Andacht der evangelische Pfarrer Niels Hoffmann. Der Musikverein und der Posaunenchor Gönningen begleiten die Gedenkfeier. Der Bezirksgemeinderat und der Gesangverein legen Kränze nieder, die Ehrenwache am Kriegerdenkmal übernimmt die Freiwillige Feuerwehr. - Rommelsbach

Die Gedenkfeier in Rommelsbach ist gegen 12 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst vor der Aussegnungshalle. Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser spricht die Gedenkworte. Pfarrerin Beate Ellenberger von der Evangelischen Kirche, der Männerchor und der Sängerkranz Rommelsbach begleiten die Gedenkfeier. Im Anschluss wird der Kranz am Mahnmal niedergelegt.

- Sickenhausen

Die Gedenkfeier In Sickenhausen ist um 9.15 Uhr im Rahmen des Gottes-dienstes in der Aussegnungshalle. Ge-meinsam mit dem Posaunenchor gestaltet Pfarrerin Stefanie Fritz von der Evangelischen Kirchengemeinde den Gottesdienst. (eg)