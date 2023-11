GEA vor Ort in Mittelstadt: Am Samstag direkt vor dem Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Wie lebt es sich in Reutlingens Bezirksgemeinde am Rande des Neckartales? Was sind die Pluspunkte, wo könnte es besser laufen? Die GEA-Redaktion will es von den Mittelstädtern wissen – beim Lokaltermin am heutigen Samstag, 25. November, von 11 bis 12 Uhr. Dann macht das GEA-Mobil direkt vor dem Rathaus Halt, und das Team der Lokalredaktion freut sich darauf, mit vielen Einwohnern ins Gespräch zu kommen.

Ob Busverkehr, Nahversorgung, Wohnbaugebiete, Infrastruktur oder derlei Themen mehr: Die Mittelstädter haben Gelegenheit, den Journalisten ihre Meinung zu sagen, Wünsche, Anregungen oder Kritik zu äußern. Das Stimmungsbild wird dann in gestraffter Form in Text und Bild publiziert werden. (zen)