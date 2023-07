GEA sucht niedlichste Tierfotos aus der Region: Jetzt für beste Motive abstimmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Quokka-Hype schwappt in die Region. Drei Exemplare der niedlichen Kurzschwanzkängurus gibt es seit kurzem in der Stuttgarter Wilhelma zu bewundern. Die Tiere sind dank Dauergrinsen und ihrer unbändigen Neugier zu Stars auf Instagram geworden. Unter dem Hashtag #quokka finden sich auf der Social-Media-Plattform hunderttausende süße Fotos. Die GEA-Redaktion ist davon überzeugt, dass es in Reutlingen und der Region viele Tiere gibt, die den Quokkas in Sachen Niedlichkeit-Faktor in nichts nachstehen.

Bis Sonntag konnten GEA-Leser ihre Bilder ihrer besonders süßen Haustiere oder fotografierte Wildtiere hochladen. Ab Montag können Besucher der Webseite dann für ihr favorisierten Inhalte abstimmen. Das Voting läuft bis Freitag, 4. August, um 12 Uhr. Die attraktivsten Fotos werden in einer Online-Bildergalerie auf www.gea.de sowie auf der GEA-Instagramseite veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es auch etwas: 3x GEA-Digital-Abos (E-Paper- und Webseite) im Wert von mehr als 100 Euro für einen Zeitraum von drei Monaten. Viel Spaß!