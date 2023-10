Fußball- und Trainer-Legende Felix Magath bei Osiander in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Gegensätzliches« heißt das Buch über Felix Magath, das am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr in der Reutlinger Buchhandlung Osiander vom Fußballprofi selbst präsentiert wird. Sein langjähriger Wegbegleiter Harald Kaiser zeichnet darin den Weg zur Fußball-Legende auf dem Rasen und der Trainerbank nach. Felix Magath polarisiert – seine Fans sehen in ihm einen der kreativsten und erfolgreichsten deutschen Trainer, schätzen eine der wenigen und selten gewordenen Persönlichkeiten im Bundesligafußball.

Wer ihn näher kennenlernt, begegnet einer sensiblen und klugen Persönlichkeit. Magath hat als Trainer immer einen Plan. Als Privatmensch folgt er seinen Emotionen. Gegensätzliches hat den Sohn eines US-Soldaten aus Puerto Rico und einer später alleinerziehenden deutschen Mutter geformt. Die Moderation des Abends übernimmt Dr. Christoph Fischer vom Reutlinger General-Anzeiger. Der Erlös aus den Ticketeinnahmen geht an »kicken&lesen«. Eintrittskarten für 10 Euro gibt es online im Vorverkauf oder an der Abendkasse. (eg)

osiander.reservix.de/events