Im Herbst 2023 rufen die Bürgermeister des Landkreises mit einem Brief an die Justizministerin des Landes um Hilfe. Die Flüchtlingssituation bringe die Gemeinden an Grenzen. Die Bilanz der Aktion bezeichnet Landrat Fiedler nun als »ernüchternd«.

Eine Migrantin und ihre zwei Kinder gehen über das Gelände einer Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa Eine Migrantin und ihre zwei Kinder gehen über das Gelände einer Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa

