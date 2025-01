Firma Mez in Gönningen will am Stammsitz die Produktionsflächen erweitern. Teile einer neuen Halle liegen aber im Überschwemmungsgebiet der Wiesaz. Doch es soll eine Lösung geben.

Zwischen L230 und Wiesaz will das Gönninger Unternehmen die Produktionsflächen erweitern - in akut gefährdetem Überschwemmungsgebiet. Foto: Norbert Leister Zwischen L230 und Wiesaz will das Gönninger Unternehmen die Produktionsflächen erweitern - in akut gefährdetem Überschwemmungsgebiet. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.