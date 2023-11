Festvortrag zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anlässlich des 50. Kreis-jubiläums des Landkreises Reutlingen lädt Landrat Dr. Ulrich Fiedler die Öffentlichkeit zu einem Vortragsabend in den historischen Sitzungssaal im Landratsamt Reutlingen ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. November, um 18.30 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Reutlingen in der Bismarckstraße 47 statt.

»Mit verschiedenen Veranstaltungsformaten rund um die Kreisgeschichte feiern wir unser diesjähriges Kreisjubiläum gebührend. Ich freue mich auf den Festvortrag, weil der Blick in die Geschichte bewusst macht, welcher Weg bereits zurückgelegt wurde und uns hilft, die Gegenwart besser zu verstehen«, so Landrat Fiedler.

Kreisarchivar Dr. Marco Birn referiert zur Kreisgeschichte unter dem Titel »Wie wir wurden, was wir sind. Die Geschichte des Landkreises Reutlingen bis zur Kreisreform 1973«. In seinem Vortrag wird er insbesondere auf die spannenden Hintergründe und Entwicklungen im Rahmen der Kreisreform eingehen.

Orte aus der Luft fotografiert

An diesem Abend wird der Landrat auch das neue Internetportal »Unsere Orte« des Kreisarchivs Reutlingen feierlich freischalten. Das elektronische Portal ergänzt mit weiteren Fotos und Links zu ausführlicheren Informationen des Kreisarchivs Reutlingen und seiner Partnerinnen und Partner die zu Jahresmitte erschienene Buchpublikation des Kreisarchivs Reutlingen »Der Landkreis Reutlingen von oben – alle Orte damals und heute«.

Anlässlich des Jubiläumsjahrs hat das Kreisarchiv alle Orte im Landkreis Reutlingen aus der Luft fotografieren lassen und für künftige Generationen dokumentiert. Alte Luftbilder, häufig aus der gleichen Perspektive aufgenommen, ermöglichen einen Vergleich von damals und heute. Spannende Porträts aller 105 Orte im Landkreis Reutlingen informieren über Geschichte und Gegenwart.

Da die Plätze für den Festvortrag begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten. (a)

www.unsere-orte.de

kreisarchiv@kreis-reutlingen.de 07121 4801326