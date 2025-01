FDP-Urgestein Hagen Kluck scheidet erneut vorzeitig aus Betzinger Ortschaftsrat aus

Gerade mal acht Monate ist es her, dass Hagen Kluck für die FDP in den Betzinger Bezirksgemeinderat gewählt wurde. Jetzt scheidet er auf eigenen Wunsch schon wieder aus. Warum das für manche ein »Geschmäckle« haben könnte.

2020, damals in Coronazeiten, wurde Hagen Kluck (rechts) schon einmal von Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp »entlassen«. Am 4. Februar 2025 gibt's ein Déjà-vu, denn der Liberale scheidet erneut vorzeitig aus dem Betzinger Gremium aus. Foto: Foto: Ulrike Glage 2020, damals in Coronazeiten, wurde Hagen Kluck (rechts) schon einmal von Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp »entlassen«. Am 4. Februar 2025 gibt's ein Déjà-vu, denn der Liberale scheidet erneut vorzeitig aus dem Betzinger Gremium aus. Foto: Foto: Ulrike Glage

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.