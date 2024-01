Fast 300 Programmangebote im Reutlinger Haus der Familie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das neue Programm der Evangelischen Bildung Reutlingen mit Haus der Familie und Kreisbildungswerk ist erschienen. Auf 110 Seiten werden in zwölf neuen, farblich kenntlich gemachten Kategorien fast 300 Veranstaltungen aus dem Bereich der Familien- und Erwachsenenbildung angeboten: von Kreativität, Ernährung und Gesundheit über klassische Familienthemen bis hin zu Nachhaltigkeit, Trauerbegleitung und theologisch-philosophischen Fragen. Unter dem Motto »Neue Wege« hat das Haus wieder ein vielschichtiges Programm auf die Beine gestellt, für das insgesamt 160 Referentinnen und Referenten gewonnen werden konnten, eine Steigerung von rund 20 Prozent zum Referentenpool des vergangenen Jahres.

In der Vorstellung des neuen Sommersemesters zitiert die Geschäftsführerin der Evangelischen Bildung Reutlingen, Kathrin Messner, den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber: »Alles wirkliche Leben ist Begegnung«. Dieser Satz stellt nicht nur das Motto ihrer Einrichtung dar, sondern feiert dieses Jahr auch seinen 100. Geburtstag. Was mit einer Veranstaltung am 29. Februar in der Citykirche begangen wird. Aber auch darüber hinaus sei ihr Ziel, so Messner, dass die Vielfalt der Angebote bei den Teilnehmenden echte Begegnung schafft, und dass für jede und jeden bei den Bildungsangeboten ein echter Mehrwert spürbar sei, der über den reinen Wissenserwerb hinausgeht.

Auch online zu haben

Das Programm steht online, gleichzeitig werden an vielen öffentlichen Stellen die Programmhefte ausgelegt, können aber auch in der Geschäftsstelle angefragt werden. Hier ist auch in Einzelfällen eine individuelle Beratung möglich. Anmeldungen werden ab sofort angenommen.

Die ersten Kurse beginnen am Freitag, 2. Februar. So werden zum Beispiel unter der Rubrik »Mensch sein & Leben gestalten« Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik und kreative Tänze angeboten. Unter »Kunst & Kreativität« sind ungewöhnliche Nähkurse zu finden und in der Rubrik »Theologie und Zeitgeschehen« werden unter anderem interessante Studienreisen angeboten. Im Bereich der stark nachgefragten Trauerbegleitung ist im Juni eine Pilgerwanderung geplant.

Am stärksten bleibt das Haus aber in der Kategorie »Familienthemen & Pädagogik«. Hier ist die Vielfalt der Angebote immens. Neben einzelnen Veranstaltungen werden an mehreren Orten des Landkreises regelmäßige Elterncafés angeboten, die wöchentlich als offenes Treffen gestaltet sind und einen freien Austausch von Themen ermöglichen. Und für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren bietet das Haus der Familie seit Kurzem eine kreativ gestaltete Geburtstagsfeier. Das 90-minütige Angebot kann für eine kleine Geburtstagsgesellschaft gebucht werden.

Aktueller denn je ist wahrscheinlich der gebührenfreie Vortrag am 9. Februar unter der Überschrift »Freiheit«, der die Zivilcourage von Sophie Scholl beleuchtet. Ergänzt wird dieses wichtige Thema durch den Selbstlernkurs »Demokratie in Deutschland«. Dieses Onlineangebot wird in Kooperation mit der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung angeboten. Der Kurs ist in vier Module aufgeteilt und erarbeitet mittels fiktiver Reisetour durch Deutschland wichtiges Basiswissen im Bereich der Demokratie.

Und getreu dem Wahlspruch »Alles wirkliche Leben ist Begegnung« sind am Nachmittag des 21. Juli Interessierte eingeladen, sich zu begegnen und gemeinsam ein Sommerfest zu feiern im Haus der Familie und dem angrenzenden Hohbuch-Gemeindezentrum. (eg)

www.evang-bildung-reutlingen.de

07121 929611

info.ebr@elkw.de