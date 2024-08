FairNetz kontrolliert das Gasrohrnetz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Reutlinger Innenstadt sowie den Wohngebieten Achalm, Georgenberg, Ringelbach, Hohbuch, Lerchenbuckel, Betzenried, Volkspark und Efeu wird die periodische Überprüfung des Gasrohrnetzes einschließlich der Anschlussleitungen auf Privatgrundstücken vorgenommen.

Die Prüfung beginnt am Montag, dem 05. August und wird – witterungsabhängig – mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Überprüfung erfolgt mit hochempfindlichen elektronischen Messgeräten an der Straßenoberfläche, beziehungsweise auf Privatgrundstücken.

Die jeweiligen Messungen gehen zwar verhältnismäßig schnell und können kurzfristig durchgeführt werden, sind aber nur bei gutem Wetter möglich. Es ist daher leider nicht möglich, die Grundstückseigentümer bereits vorab über den genauen Tag der Kontrolle zu verständigen.

Die FairNetz bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese Kontrollen, die der allgemeinen Sicherheit dienen. (pm)