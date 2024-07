Hauptevent der landesweiten Aktionstage zum EU-Schulprogramm an der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule in Betzingen: Schüler experimentierten mit Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten und auch die Kunst kam nicht zu kurz.

Staatssekretärin Sabine Kurtz (2. von rechts) war zusammen mit den Zuckerdetektiven der Betzinger Gemeinschaftsschule dem Zucker in Ketchup, Nutella und Co. auf der Spur. Foto: Norbert Leister Staatssekretärin Sabine Kurtz (2. von rechts) war zusammen mit den Zuckerdetektiven der Betzinger Gemeinschaftsschule dem Zucker in Ketchup, Nutella und Co. auf der Spur. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.