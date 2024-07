Ein Straßenmusiker sorgt am Freitagmittag für Aufsehen in der Wilhelmstraße: Es ist ESC-Star Isaak Guderian. Warum er in der Reutlinger Fußgängerzone auftritt und wie es ihm seit seiner Teilnahme am ESC geht.

Isaak Guderian bei seinem spontanen Konzert in der Wilhelmstraße. Foto: Denis Raiser Isaak Guderian bei seinem spontanen Konzert in der Wilhelmstraße. Foto: Denis Raiser

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.