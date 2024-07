Der neue Bezirksgemeinderat in Bronnweiler besticht durch seine weibliche Mehrheit – fünf Rätinnen arbeiten künftig mit vier Räten für das Wohl vom Flecken zusammen, von links Pia Bross, Andreas Glaunsinger, Ayline Müller, Rebecca Pfitzner, Jörg Luz, Friedel Kehrer-Schreiber, Markus Jetter und Corina Karls (es fehlt Ralf Glaunsinger). Foto: Norbert Leister Der neue Bezirksgemeinderat in Bronnweiler besticht durch seine weibliche Mehrheit – fünf Rätinnen arbeiten künftig mit vier Räten für das Wohl vom Flecken zusammen, von links Pia Bross, Andreas Glaunsinger, Ayline Müller, Rebecca Pfitzner, Jörg Luz, Friedel Kehrer-Schreiber, Markus Jetter und Corina Karls (es fehlt Ralf Glaunsinger). Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.