Aktuell Verkehr

Erneut Ampelausfall am Reutlinger Lindachknoten

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ist die große Ampelanlage an der Kreuzung Lindachknoten in Reutlingen erneut ausgefallen. Laut Stadtverwaltung blieben die Lichter nur für maximal drei Minuten aus. Demnach waren Wartungsarbeiten der Hintergrund.