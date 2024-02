Erlös der GEA-Kriminacht für Kinder von suchtkranken Eltern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Großer Scheck für eine wichtige Arbeit: Arlette Zappi und Sabrina Pommranz waren in der GEA-Redaktion zu Gast, um die überdimensionale Symbolpappe in Empfang zu nehmen. Zum Erlös der 14. Kriminacht hat die Kreissparkasse Reutlingen 1.000 Euro beigesteuert, sodass nun insgesamt 3.300 Euro an den Verein »Menschenkinder« überwiesen werden können.

GEA-Verleger Valdo Lehari jr. bezeichnete die Arbeit des Vereins als einen »Leuchtturm bürgerschaftlichen Engagements«. Er sei schockiert gewesen, als er die Zahl der Kinder vernommen habe, die allein in der Stadt Reutlingen mit schweren Startbedingungen zu kämpfen haben, weil sie alkoholsüchtige Eltern(teile) haben: Jedes vierte bis fünfte Kind ist laut Hochrechnungen betroffen. Von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen: Alkoholsucht und auch andere Süchte sind Tabu-Themen.

Die Kinder wagen oft nicht, sich jemandem anzuvertrauen, berichteten die beiden Vorstandsmitglieder. Im »Schutzraum« des Vereins erführen manche zum ersten Mal im Leben, dass sie nicht als Einzige in dieser schweren Lebenslage sind – »und dass sie sich nicht schämen müssen«, so Sabrina Pommranz. 50 bis 60 Kinder in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen werden derzeit in fünf Gruppen von je zwei pädagogischen Fachkräften einmal die Woche betreut. Die Kurse werden zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Die Warteliste ist lang. Bei der Suche nach Begünstigten für den alljährlichen Spendensegen vom Burgplatz sei er »immer wieder fasziniert«, wie viel Ehrenamt es in der Stadt gebe, berichtete Veit Müller von der Krimiautorenvereinigung »Syndikat«. Er ist seit Anbeginn zentraler Aktivposten der Veranstaltungsreihe, die der Reutlinger General-Anzeiger, der Verlag Oertel+Spörer und die Autorenvereinigung auf die Beine stellen. Das Ergebnis ist alljährlich – neben Spendenschecks – eine gut etablierte Benefizveranstaltung, die nicht nur Kreissparkassen-Pressesprecher Thilo Schmid begeistert. (igl)