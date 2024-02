Aktuell Wettbewerb

Erfolgreiche Jungmusiker in der Region Reutlingen und Tübingen

Die Regionalwettbewerbe Jugend musiziert finden in circa 135 Regionen Deutschlands und an über 35 Deutschen Schulen im Ausland in der Regel im Januar und Februar jeden Jahres statt. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb haben 222 junge Leute mitgemacht und 178 Wertungsspiele in den verschiedenen Kategorien absolviert. 103 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren so erfolgreich, dass sie im März im Landeswettbewerb antreten