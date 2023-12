Ende Oktober wollte ein Mann einen zehnjährigen Jungen in Böblingen am helllichten Tag entführen. Drei Bauarbeiter aus Reutlingen, die dort gerade auf einer Baustelle waren, retteten das Kind. Dafür könnten sie nun das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Der 51-Jährige, der in Böblingen einen zehnjährigen Jungen in sein Auto gezerrt hatte, wird von der Polizei festgenommen. Foto: Privat Der 51-Jährige, der in Böblingen einen zehnjährigen Jungen in sein Auto gezerrt hatte, wird von der Polizei festgenommen. Foto: Privat

