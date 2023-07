Endspurt beim Reutlinger Stadtradeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Stadtradeln im Landkreis Reutlingen befindet sich in der dritten und letzten Woche. Seit Samstag, 24. Juni, wird im Landkreis fleißig für das Klima geradelt. Mit über 5.300 aktiven Radelnden ist der erste Rekord bereits geknackt worden. Nun heißt es in den letzten Tagen nochmals alle Kräfte bündeln und gemeinsam möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen.

Am Freitag, 14. Juli, von 13 bis 19 Uhr lädt die Stadt Reutlingen gemeinsam mit dem Landratsamt alle Radelnden und Interessierten in die Charlottenstraße (Eingang Planie) zur Abschlussveranstaltung ein.

Bei der Abschlussveranstaltung führen Profis der Initiative »RadKultur« einen kostenlosen Radcheck durch und beheben kleinere Mängel direkt vor Ort. Dabei stehen sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsen, Licht und Klingel im Vordergrund. Auch Mythos Schwäbische Alb gibt vor Ort Freizeittipps und informiert über Ausflugsziele in der Region.

Weiterhin freuen sich die Radverkehrskoordinatoren auf einen aktiven Austausch. Mit dabei haben sie zum Beispiel ihr Wünsche-Fahrrad. Hier können Ideen und Anregungen zur Radinfrastruktur im Landkreis gegeben werden. Die erfassten Anregungen werden unter anderem für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes genutzt.

Mit dem Ende des Stadtradeln-Zeitraumes endet auch die zugehörige Schnitzeljagd. Wer bereits mindestens neun Stempel – oder sogar alle – gesammelt hat, kann seine Stempelkarte direkt an der Abschlussveranstaltung abgeben. Ansonsten kann die Stempelkarte per E-Mail oder Post bis zum 4. August an das Landratsamt Reutlingen (Kreis-Straßenbauamt) geschickt werden, um an der Verlosung eines regionalen Päckles teilzunehmen.

Außerdem endet die Möglichkeit, Feedback über die Funktion »RADar!« zu geben, mit Abschluss des Stadtradelns. Die letzten Tage können noch genutzt werden, um Lob oder Anregungen, wie Hinweise zu fehlender Beschilderung, mitzuteilen.

Das Anmelden und Nachtragen von Kilometern ist weiterhin möglich. Wer bislang noch nicht beim Stadtradeln angemeldet ist, kann sich immer noch registrieren. Auch ein Nachtragen der geradelten Kilometer für die Aktionswochen zwei und drei ist noch möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet. (eg)

www.stadtradeln.de/ landkreis-reutlingen

www.reutlingen.de/stadtradeln