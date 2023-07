Einschränkungen für Verkehr: Sanierung der Brücke in Reutlinger Siemensstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwoch, 12. Juli, beginnen Sanierungsarbeiten an der über die Sondelfinger Straße und die Bahnschienen führende Brücke in der Siemensstraße. Das teilte die Reutlinger Stadtverwaltung mit. An der Brücke festgestellte Mängel und Schäden machen die Arbeiten unausweichlich, um die Stand- und Verkehrssicherheit am Bauwerk langfristig zu gewährleisten. Für den Verkehr werden vorübergehende Einschränkungen erwartet.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt in Fahrtrichtung Reutlingen werden voraussichtlich bis Anfang November andauern. In diesem Bauabschnitt ist die grundlegende Sanierung der Brücke vorgesehen. Außerdem erhält die Fahrbahn der Siemensstraße einen beidseitigen Radfahrstreifen – der Streifen in Richtung Reutlingen entsteht ebenfalls im ersten Bauabschnitt. Für die Bauarbeiten wird der Verkehr auf eine Fahrspur reduziert und mithilfe einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Umleitungsstrecken für Fußgänger und Radfahrer sind ausgeschildert.

Im Zuge der Sanierung finden in der Sondelfinger Straße Arbeiten an der Unterseite des Brückenbauwerkes statt. Von Donnerstag, 13. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 15. Juli, wird dort ein Arbeitsgerüst eingebaut. Der Verkehr in der Sondelfinger Straße im Bereich der Brücke ist in dieser Zeit über eine Ampelanlage regelt. (pm)