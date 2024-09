Angebote für Ältere gibt es in Degerschlacht und Sickenhausen nur bedingt. Daher wollen engagierte Bürger das ändern, mit dem »Treff am Dienstag«.

Am 17. September startet der »Treff am Dienstag« für Senioren aus Degerschlacht und Sickenhausen. Das engagierte Helferteam freut sich auf viele Teilnehmer: Klaudia Hartnagel, Katja Neuscheler, Rosl Jäkle, Martina Koch, Ingrid Haselberger (vorn), Brunhilde Georges, Cornelia Schäfer, Helmut Senner (mittlere Reihe), sowie Friedrich Haselberger, Heiderose Buck, Ingrid Bauer (hintere Reihe). Foto: Gerlinde Trinkhaus Am 17. September startet der »Treff am Dienstag« für Senioren aus Degerschlacht und Sickenhausen. Das engagierte Helferteam freut sich auf viele Teilnehmer: Klaudia Hartnagel, Katja Neuscheler, Rosl Jäkle, Martina Koch, Ingrid Haselberger (vorn), Brunhilde Georges, Cornelia Schäfer, Helmut Senner (mittlere Reihe), sowie Friedrich Haselberger, Heiderose Buck, Ingrid Bauer (hintere Reihe). Foto: Gerlinde Trinkhaus

