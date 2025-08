Droht ein Engpass beim Dönerfleisch in Reutlingen?

Das sieht lecker aus: Mahmut Kilic am Dönerspieß des Kebap Häusle am Weibermarkt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Döner-Spieße in Reutlinger Imbissbuden drehen sich vollkommen unbeeindruckt von Streiks beim Dönerspieß-Hersteller Birtat. Eine kleine Stichprobe in der Innenstadt zeigt, dass überall nach wie vor gut abgeschnitten werden kann. An Fleisch mangelt's keinesfalls. Teilweise haben die Gastronomen noch nicht mal mitbekommen, dass da bei Birtat für einen Haustarifvertrag und mehr Geld gekämpft wird.

Wie immer dreht sich der Spieß beim »SDöner« am Albtorplatz. »Wir bestellen bei Birtat und haben bis jetzt alles bekommen«, sagt Betreiber Ramazan Cinar gelassen, »momentan läuft's«. Seit rund einem Jahr betreibt seine Familie den kleinen Imbiss, »seit ein paar Monaten nehmen wir nur noch Hackfleisch aus Kalb und Rind, das ist der Klassiker«. Seine wichtigsten Kunden sind Schülerinnen und Schüler. Populärste Spezialität des Schnellrestaurants am oberen Ende der Wilhelmstraße ist der Yufka Döner, Fladenbrot plus Fleisch und diversen Gemüsen gerollt.

»Wir bestellen bei Birtat und haben bis jetzt alles bekommen«, sagt Ramazan Cinar vom »SDöner«. Foto: Stephan Zenke »Wir bestellen bei Birtat und haben bis jetzt alles bekommen«, sagt Ramazan Cinar vom »SDöner«. Foto: Stephan Zenke

Null Probleme hat auch das »Kebap Häusle« am Weibermarkt, was ganz einfach daran liegt, dass diese Bude ihre Döner-Spieße weder von Birtat noch von einem anderen Großlieferanten bezieht. »Das machen wir alles selber, ganz privat. Das ist original türkischer Döner«, erklärt Mahmut Kilic und zeigt auf den Spieß am Grill. Man halte nichts von Massenproduktion. Was sich da bei ihm im Kreis dreht, bestehe »zu 90 Prozent aus Scheibenfleisch. Nur zehn Prozent sind Fett«. Deswegen seien seine Speisen auch etwas teurer.

Dönerspieße sind in Reutlingen offenbar keine Mangelware. Foto: Stephan Zenke Dönerspieße sind in Reutlingen offenbar keine Mangelware. Foto: Stephan Zenke

Bei »Alaturka« an der Karlstraße drehen sich gleich drei Dönerspieße nebeneinander. Das Personal hinter der Theke hat von einem Streik bei Birtat noch nichts gehört. »Bis jetzt keine Probleme«, sagen sie. Vom teils bestreikten Unternehmen beziehe man wohl nur den bei der Kundschaft sehr beliebten Hackfleischspieß, sagen die Männer. Andere Varianten kämen von weiteren Lieferanten. (GEA)