Dass die 73 Kinder und ihr Betreuerteam in den vergangenen drei Wochen bei der AWO-Stadtranderholung viel Spaß hatten, demonstrierten sie auch am letzten gestrigen Tag beim Abschlussfest. Foto: Norbert Leister Dass die 73 Kinder und ihr Betreuerteam in den vergangenen drei Wochen bei der AWO-Stadtranderholung viel Spaß hatten, demonstrierten sie auch am letzten gestrigen Tag beim Abschlussfest. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.