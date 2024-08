Sommerzeit ist Badezeit. Zur warmen Jahreszeit zieht es viele Menschen ins Freibad sowie an Flüssen und Seen. Welche Baderegeln besonders zu beachten sind und wie man einer ertrinkenden Person helfen kann, erklärt ein Einsatzleiter der DRLG.

Wenn in Seen und Flüssen Badeunfälle passieren, rückt die DRLG an. Foto: Christoph Reichwein/dpa/dpa Wenn in Seen und Flüssen Badeunfälle passieren, rückt die DRLG an. Foto: Christoph Reichwein/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.