Der Lions-Adventskalender ist wieder da: Gutes tun und gewinnen

REUTLINGEN. Wiedersehen macht in diesem Fall wirklich Freude: Mit dem Kauf des Lions-Adventskalenders 2023 gelingt auch in diesem Jahr das Kunststück, Gutes zu tun und dabei auch noch selbst zu gewinnen. Doch aufgepasst, die Exemplare sind sehr begehrt.

Wie immer läuft der offene Verkauf der 19. Auflage des Charity-Kalenders exklusiv über den Reutlinger General-Anzeiger: Am Dienstag, 21. November, gibt’s ab 9 Uhr, so lange der Vorrat an Kalendern reicht, einen Verkaufsstand im GEA-Hof an der Beutterstraße in Reutlingen. In den vergangenen Jahren sind die beim GEA erhältlichen Kalender (diesmal 1.250 Stück) zum Preis von je fünf Euro innerhalb einer Stunde vergriffen gewesen. Die restlichen 4.750 Exemplare verkauft der Lions-Club direkt an Mitglieder und Sponsoren.

https://reutlingen.lions.de/adventskalender

Jedes Exemplar weist eine Nummer auf, die mit etwas Glück einem von nunmehr 257 Gewinnen zugeordnet ist – das sind mehr als im vergangenen Jahr. Unverändert bleibt der Verkaufspreis von fünf Euro. Das Motiv des diesjährigen Kalenders stammt von der Klasse 2b der Grundschule Rommelsbach mit dem Titel »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen«. Die Gönner und Sponsoren der Aktion sind wieder sehr großzügig gewesen.

Zu gewinnen sind etwa hochwertige Karten der Württembergischen Philharmonie oder des Kamino-Programmkinos. Daneben Erlebnisse wie ein Fahrwochenende mit Auto oder Motorrad sowie diverse Massagen. Dazu kommen unzählige nützliche Sachen vom Taschen über Werkzeug bis hin zu Backformen. In der Liste der Gewinne fallen auch wertvolle Schmuckstücke aus Reutlinger Goldschmiedewerkstätten auf. Auch um ihr leibliches Wohl müssen sich einige Glückspilze keine Gedanken mehr machen, denn es locken auch ein gebratenes Spanferkel oder Frühstücksgutscheine.

Das Motiv des diesjährigen Kalenders stammt von der Klasse 2b der Grundschule Rommelsbach mit dem Titel »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« Foto: Stephan Zenke Das Motiv des diesjährigen Kalenders stammt von der Klasse 2b der Grundschule Rommelsbach mit dem Titel »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« Foto: Stephan Zenke

Mit dem Kauf des Lions-Adventskalenders tut man sich also selbst etwas Gutes – für einen guten Zweck. Der Erlös der Aktion in Höhe von 20.000 Euro fließt in vier ausgewählte gemeinnützige Projekte. Dazu zählen nachhaltige, stabile Geräte für das Pausenspielangebot der Grundschule Rommelsbach. Unterstützt wird auch der Verein »Ny Hary Deutschland«, dessen Mission die Förderung von Schülerinnen und Schülern in Madagaskar ist. Geld gibt es daneben für den Reutlinger Bürgertreff »Unter den Leuten«, in dessen S-Haus Bedürftige auch jenseits der Zeit der Vesperkirche ein günstiges warmes Mittagessen geboten wird. Wie groß die Not im reichen Reutlingen ist, zeigt folgende Tatsache: Seit September bietet das S-Haus auch einen Kinderteller für einen Euro an.

Eine schöne Bescherung ist der Lions-Adventskalender schließlich für den Verein »Pferde stärken« zur Förderung des therapeutischen Reitens. Er wurde aus der Erkenntnis ins Leben gerufen, dass durch heilpädagogisches und psychotherapeutisches Reiten zwar vielen Menschen geholfen werden könnte - aber die Krankenkassen das zumeist nicht bezahlen. Dann springt der von Michael Horn gegründete Verein ein. (GEA)