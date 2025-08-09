Der Apothekergarten in der Reutlinger Pomologie ist jetzt »optimiert«

Kräftig ziehen heißt es für Christel Ehlers (links), um an die Süßholzwurzel zu kommen. Kollegin Elisabeth Winkler und Gärtner Bernd Tellini feuern an.

REUTLINGEN. Süßholz ist eine der Besonderheiten im Städtischen Apothekergarten in der Pomologie. Hier erfährt man auch gleich, dass das Kraut früher häufig angebaut wurde und den Grundstoff für Lakritz, »Bärendreck«, liefert. Das alles kann man bei einer Führung durch den Garten hören, die die beiden Expertinnen Christel Ehlers und Elisabeth Winkler anbieten und bei der sie die über 100 hier wachsenden Heilpflanzen im Detail erklären. »Wir finden, das ist ein so großartiges Angebot, dass wir den Garten im Frühjahr wieder ertüchtigt und optimiert haben«, erläutert Annette Aichele, Fachgebietsleiterin Grünflächenunterhaltung.

Gute Pflege zeigt Präsenz

Die lange Trockenheit, die eine oder andere entwendete Chili- oder Kürbisfrucht, Vandalismus und auch mal ein Pflänzchen, das in den eigenen Garten umgesiedelt wurde – das alles habe es nötig gemacht, den Pflanzenbestand wieder aufzufüllen: mit Zöglingen aus dem lokalen Fachhandel oder vom Botanischen Garten Tübingen. Auch die Bodensubstrate wurden erneuert.

»Eine gute Pflege zeigt immer auch Präsenz. Dann passiert auch weniger«, hat Bernd Tellini, zuständiger Gärtner der Technischen Betriebsdienste, beobachtet. Wobei er und seine Kollegen ohnehin ein wachsames Auge auf die Hochbeete haben, in deren Ziegelummauerung die Pflanzen nach Wirkstoffgruppen gepflanzt sind. »Es ein Traumjob für mich«, schwärmt Tellini.

Wirkstoffgruppen, das sind Ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe oder Immunstimulantien – das, was an der Pflanze wirksam ist, um Husten, Verschleimung, Magenbeschwerden oder Erkältungen zu lindern. Es kann in den Früchten, den Blättern, der ganzen Pflanze oder - wie beim Süßholz - in den Wurzeln stecken.

Für Christel Ehlers bedeutet es echten Einsatz, um einen Süßholzstängel, der einem Robinienzweig ähnelt, aus der Erde zu ziehen und die Gruppe an diesem Morgen den Lakritzgeschmack probieren zu lassen. Doch gleich kommt auch eine Warnung von Elisabeth Winkler, im Hauptberuf Pharmazeutisch-Technische Assistentin. »Süßholz schwemmt Kalium aus dem Körper und hält Natrium darin fest. Daher ist es bei Herzerkrankungen mit Vorsicht zu genießen.« Bei den Führungen gebe man jedoch ausdrücklich keine medizinischen Ratschläge, sondern erläutere nur die Pflanzen.

Ungeheures Wissen über Pflanzen

Ihre Kenntnisse haben die beiden Frauen von Dr. Christoph Höltzel, auf dessen Anregung der Apothekergarten zur Landesgartenschau 1984 angelegt wurde. Damals noch beim Exotarium. 2016 wurde er an die heutige Stelle verlegt, da dort die Wuchsbedingungen günstiger sind.

»Höltzel verfügte über ein ungeheures Wissen«, so Christel Ehlers. Durch die beiden Führerinnen bleibe es erhalten. Wer den QR-Code auf den Infotäfelchen scannt, wird zu Youtube-Videos geleitet, in denen der Apotheker und Botaniker, der die Anlage 35 Jahre lang betreute, die Pflanzen noch selbst erklärt.

Ganze Betriebsausflüge oder Geburtstagsgesellschaften kommen zu den Führungen, die rund eine Stunde, meist länger, dauern und die im Naturkundemuseum oder beim Stadtmarketing gebucht werden können. Geplant sind im September auch zwei feste Termine. Seit fünf Jahren bieten die beiden Expertinnen die Führungen an.

Schier unendlich ist die Fülle der Pflanzen. Salbei, Baldrian, Sonnenhut und Johanniskraut sind allgemein bekannte Heilpflanzen, doch wer kennt noch die Rote Spornblume, in alten Zeiten in der Volksmedizin als Beruhigungsmittel angewendet? Und auch der rosa Blutweiderich, der aktuell das Ufer der Lauter zusammen mit dem weißen Mädesüß schmückt, ist eine Heilpflanze.

Auf die Dosierung kommt es an

»Man muss aber wissen, wie sie anzuwenden ist«, so Winkler. Letztlich komme es auch immer auf die Dosierung an. Aber von manchen Pflanzen wie dem Schierling, dem Sumpfschachtelhalm oder dem Rizinus sollte man gleich ganz die Finger lassen, wie der Totenkopf am Infotäfelchen anzeigt.

Für vielerlei Dinge ist die Schafgarbe gut, die allerdings auch mal »Füße bekommen« habe, sagt Bernd Tellini. Ungeniert griff sie auf alle Beete über. Doch dafür ist der Gärtner zuständig, der jätet, gießt und dafür sorgt, dass alles seine Ordnung hat. Und der auch noch den Tipp parat hat, dass Vollmilch mit ihren Milchsäurebakterien bestens gegen Mehltau eingesetzt werden kann.

Die nächsten offiziellen und kostenlosen Führungen sind am 4. September (18 Uhr) und am 25. September (17 Uhr). GEA)