»Demokratie stärken«: Tausende bei Demo in Reutlingen

REUTLINGEN. Mehrere tausend Menschen haben sich am Freitagnachmittag zu einer Demonstration unter dem Motto »Menschenrechte verteidigen – Demokratie stärken!« auf dem Reutlinger Marktplatz versammelt. Aufgerufen dazu hatte ein Bündnis von Reutlinger Bürgern. Der für 17 Uhr geplante Beginn der Kundgebung musste um etwa zehn Minuten nach hinten verschoben werden, weil immer noch Menschen auf den Marktplatz strömten. »Das ist die größte Demonstration, die in Reutlingen in den vergangenen 50 Jahren stattgefunden hat«, sagte der Grünen-Stadtrat Karsten Amann, einer der Mit-Organisatoren der Demonstration. Dicht gedrängt bis an die äußersten Ränder des Marktplatzes verfolgten die Menschen verschiedene Redebeiträge von Vertretern beteiligter Organisatoren.

Mehrere Organisationen an Protest beteiligt

Amann zeigte sich begeistert, ob es »ganz breiten Spektrums der Gesellschaft«, das sich zur Kundgebung versammelt hat. So seien »fast alle demokratischen Parteien« dabei gewesen, dazu etwa die Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine, beide Kirchen samt Diakonie, Vertreter der Jugendarbeit, Gewerkschaften sowie Kulturschaffende. Mehrere Besitzer von Läden, Cafés und Restaurants haben ihre Geschäfte während der Kundgebung geschlossen, um selbst an der Demonstration teilzunehmen.

Auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck gehört war auf dem Marktplatz unter den Demonstranten. Er hatte im Vorfeld gemeinsam mit dutzenden weiteren Stadtoberhäuptern wie Boris Palmer (Tübingen) und Carmen Haberstroh (Metzingen) gegen rechte Gruppen in der Politik und zu Protesten aufgerufen.

Auslöser für den Protest in Reutlingen und auch in weiteren Städten im gesamten Bundesgebiet waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über »Remigration« gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Laut Correctiv nannte Sellner drei Zielgruppen: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht – und »nicht assimilierte Staatsbürger«. (GEA)