Demo für Verkehrswende bei FDP-Neujahrsempfang mit Volker Wissing in Reutlingen

REUTLINGEN. Gemeinsam mit anderen Organisationen in Reutlingen setzen sich die Fridays for Future »für eine echte Verkehrswende« ein. Anlässlich des FDP-Neujahrsempfangs mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing protestieren sie am kommenden Freitag, 27. Januar, um 17 Uhr vor dem Domino-Haus »für ein Tempolimit, ein Verbrenner-Neuzulassungsverbot schon 2025, das Ende aller fossilen Subventionen und eine ÖPNV-Offensive, die ihren Namen verdient«. Die Verfehlungen in der Verkehrspolitik von Volker Wissing seien dramatisch, sagt Jaron Immer von Fridays For Future Reutlingen.

Volker Wissing ist Hauptredner beim Neujahrsempfang der Reutlinger Liberalen. Der Empfang findet nach der Corona-Zwangspause wieder im Domino-Haus am Echazufer statt und beginnt um 17.30 Uhr. Die FDP-Fraktionen in Gemeinderat und Kreistag sowie der Stadt- und Kreisverband der Freien Demokraten laden dazu ein. Die Abgeordneten Rudi Fischer, Pascal Kober und Andreas Glück sind ebenso wie die liberalen Kommunalpolitiker vor Ort. Wissing leitet seit der Bildung der Ampelkoalition das Ressort für Verkehr und digitale Infrastruktur in der Bundesregierung. Vorher war er Generalsekretär der Freien Demokratischen Partei und rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister sowie stellvertretender Ministerpräsident des ebenfalls von SPD, Grünen und FDP regierten Bundeslandes. Wissing ist Landesvorsitzender seiner Partei. (eg)