Egal ob Gesangstalent oder Laufsteg-Model: In den vergangenen Jahren sind immer wieder Menschen aus der Region in Castingshows im TV aufgetreten. Der GEA hat nachgefragt, ob die Karrieren der Teilnehmer seit ihren großen Auftritten Fahrt aufgenommen haben.

Sie sind ihren Zielen und Träumen seit der Teilnahme an einer Castingshow einen Schritt näher gekommen (von links): Bella Robin aus Dußlingen, Louise Mayer aus Tübingen, Vanessa Kunz aus Metzingen und Marius Hof aus Reutlingen. Foto: GEA-Collage Sie sind ihren Zielen und Träumen seit der Teilnahme an einer Castingshow einen Schritt näher gekommen (von links): Bella Robin aus Dußlingen, Louise Mayer aus Tübingen, Vanessa Kunz aus Metzingen und Marius Hof aus Reutlingen. Foto: GEA-Collage

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.