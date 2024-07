Das ist für den Reutlinger Kultur.Sommer geplant

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Im Landkreis Reutlingen gibt es bis Ende September wieder zahlreiche spannende Veranstaltungen. Über 900 Einzeltermine können in der Kultur.Sommer-Broschüre entdeckt werden. Auf den mehr als 70 Seiten des Katalogs findet sich ein vielfältiges Angebot: In den Kategorien »Kulturelles Erbe entdecken«, »Theater, Kino, Kleinkunst erleben«, »Kunst begegnen« und »Musik genießen« ist für alle etwas dabei.

Im fünften Jahr gibt es sowohl bekannte Veranstaltungen, wie Filmvorführungen im Tonfilmtheater in Münsingen oder den Reutlinger Schwörtag, als auch Veranstaltungen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Beispielsweise die Eröffnung des Kulturhauses Klosterkirche in Pfullingen oder ein Kleinkunstmarkt in Sonnenbühl.

Kinderprogramm und Geschichte

Theaterfans können sich auf mehrere Stücke des Naturtheaters Hayingen oder des Theaters »Die Tonne« freuen. Auch Kinder kommen hier nicht zu kurz: Das Naturtheater Hayingen zeigt mit seiner Verwechslungskomödie »No it hudla!« ein Theaterstück für die ganze Familie. In Meidelstetten spielt die Marionettenbühne Kassandra für Kinder im Kindergarten-und Grundschulalter ihr Stück »Die kleinen Wilden lassen nicht locker!«, und Jürgen Seybold führt seinen Hundezirkus vor.

Geschichtlich hält der Kultur.Sommer. ein breites Angebot bereit: von bundesweiten Veranstaltungen wie dem Tag des offenen Denkmals bis hin zu verschiedenen Ausstellungen, Führungen und Vorträgen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Geschichte des Landkreises beschäftigen. In Engstingen können Interessierte während einer Führung das ehemalige Sondermunitionslager Golf bestaunen oder sich in Lichtenstein ein historisches Klassenzimmer anschauen und gleichzeitig mehr über die Geschichte der Lichtensteiner Schulen erfahren.

Auch der Kultspace Münsingen geht mit einem vielfältigen Angebot in die nächste Runde, mit Workshops, beispielsweise zum Kreativen Schreiben oder zu Zeichentechniken. Zudem gibt es auch Kunstausstellungen, wie zum Beispiel »Oksana Makukhina – Blumen der Ukraine«, die moderne Kunstschaffende aus der Zeit der Unabhängigkeit der Ukraine präsentiert.

Außerhalb des Kultspace haben verschiedene Ateliers in Metzingen, Reutlingen, Engstingen oder Wannweil für Besucher geöffnet und bieten Hilfestellung beim Malen und Zeichnen, Führungen oder die Möglichkeit zum Austausch mit den Kunstschaffenden an. Musikalisch bietet der Kultur.Sommer eine vielfältige Mischung aus großen und kleinen Konzerten in den verschiedensten Genres. In Eningen findet so zum Beispiel das vierte Interkulturelle Musik- und Begegnungsfest statt, in Hayingen können Konzerte in der Wimsener Höhle besucht werden und Trochtelfingen richtet nach fünf Jahren Pause erneut die Trochtelfinger Kulturnacht aus.

Hybride Broschüre

Für die Broschüre konnte die Landkreisverwaltung erneut die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb als Kooperationspartner gewinnen. Die kulturellen Highlights, die bis Ende September in den Städten und Gemeinden des Landkreises angeboten werden, lassen sich sowohl in kurzen Zusammenfassungen als auch in einer Klappkarte entdecken, die auf einen Blick zeigt, was an welchem Tag stattfindet. Erhältlich ist die Broschüre beim Landratsamt, bei Mythos Schwäbische Alb, den Touristikinformationen sowie bei den Veranstaltenden.

Über die digitalen Veranstaltungskalender lassen sich alle Veranstaltungen nach verschiedenen Kriterien filtern. Hier gibt es auch die digitale Version der Broschüre zum Download. (eg)

www.kultur-machen.de www.mythos-alb.de