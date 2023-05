Das Engagement von Reutlinger Firmen ist gefragt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Ehrenamtlichen im Reutlinger S-Haus in der Rommelsbacher Straße 1 machen sich jeden Tag früh an die Arbeit und bereiten Mittagessen zu, das für gerade mal 2,50 Euro an Personen mit der sogenannten »UDL-Karte« (Berechtigungsnachweis) der Reutlinger Tafel ausgegeben wird. Auch wer diese Karte nicht hat, bekommt eine Mahlzeit.

Die sogenannten »Solidaresser« zahlen etwas mehr für die Mahlzeit und unterstützen damit die Arbeit des S-Hauses. »Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist das Restaurant bei uns auch ein gemütlicher Treffpunkt«, sagt Andrea Leichsenring, Mitglied im Vorstand des Trägervereins Bürgertreff »Unter den Leuten«.

Zur Finanzierung seiner Arbeit spricht das S-Haus mit seinem Förderlabel »Soziales Engagement 2023« jetzt auch ganz konkret Reutlinger Unternehmen an. Die Firmen können das Label, das sich jährlich erneuert, erwerben und auf ihren Drucksachen und Onlinemedien darstellen. Dabei ist dieses gesellschaftliche Engagement für die Betriebe durchaus eigennützig. Mit der Übernahme von sozialer Verantwortung verbessern die Betriebe ihre Reputation und ihr Image, indem sie zeigen, dass ihnen die Menschen in der Stadt und im Umkreis wichtig sind, heißt es in der Presseinformation.

Und weiter: Das Label schaffe also eine Win-win-Situation – für die Menschen, die sich im S-Haus über warmes Mittagessen für kleines Geld freuen und für die unterstützenden Unternehmen selbst. (pm)

www.s-haus.org