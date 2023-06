Cocktail-Quiz lösen und Shaker-Set und weiteres Zubehör gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ob es nun ein eiskalter Caipirinha am Strand in Rio, ein eleganter Negroni in der florentinischen Abendsonne, oder eine fruchtige Bahama Mama auf einer tropischen Insel ist – in der vielschichtigen Welt der Cocktails ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich im Quiz der Woche als echter Drink-Experte beweisen kann, holt sich die Welt der bunten Mixgetränke nach Hause: Zu gewinnen gibt’s ein Cocktail-Shaker-Set, vier Rezeptbücher für alkoholische und alkoholfreie Cocktails und fünf Partypacks mit vorgemischten Drink-Überraschungen. Um einen der Preise zu gewinnen, müssen zwölf Fragen richtig beantwortet werden. Zum Wohl!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)