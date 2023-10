Clown- und Humortage der katholischen Erwachsenenbildung starten in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die ersten Clown- und Humortage der katholischen Erwachsenenbildung dauern von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Oktober. Gleich die erste Veranstaltung macht deutlich, warum sich das katholische Bildungswerk mit Humor beschäftigt: Am Freitag erklärt Udo Berenbrinker, Gründer von Tamala, der ältesten Clownsschule Deutschlands, gemeinsam mit Jenny Karpawitz, wie man sich humorvoll mit dem Sterben auseinandersetzen kann.

Selbst aktiv werden können Interessierte am Samstag, 7. Oktober, im Bea-Haus in Reutlingen in verschiedenen ganzheitlich ausgerichteten Workshops mit Kabarett, Improvisation, der Kunst des Stolperns oder der Aufgabe von Klinikclowns. Als weiterer Höhenpunkt lockt eine offene Bühne am Samstagabend ab 19.30 Uhr im Spitalhofsaal, die von Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken moderiert wird.

Hier wird neben verschiedenen Clownsnummern auch ein Gespräch mit Udo Berenbrinker von Tamala und Christel Ruckgaber von den »Clowns im Dienst« über ihre Erfahrungen mit dem Clown-Sein präsentiert. Unter dem Titel »Von süßen und räsen Trauben« bildet ein Gottesdienst mit Clowns am Sonntag, 8. Oktober, um 11 Uhr in der St.Wolfgangskirche den Abschluss der Clown- und Humortage.

»Humor weitet Blick und Herz«

Dr. Stefan Meißner betont: »Bei Humor geht es um die Lebensqualität von Menschen, um positive Emotionalität! Humor macht Dinge besprechbar, die sonst schwer auszudrücken sind.« »Humor weitet Blick und Herz, entspannt in allen Lebenslagen, macht neugierig auf Veränderung, produziert Eigen-Sinn und hilft, das verhärtete Klima in der Gesellschaft zu verbessern.« Davon ist der Vorstand der katholischen Erwachsenenbildung im Kreis Reutlingen überzeugt. Deshalb wurden unter der Führung des Vereinsvorsitzenden, der auch ausgebildeter Humortrainer ist, und der Leiterin Dr. Claudia Guggemos die ersten Clown- und Humortage konzipiert.

Auch im weiteren Programm unter dem Schwerpunkt »Lachen – Weinen – Leben« sind humorvolle Workshops zu finden: Sowohl im »Treff aller Familienformen« als auch im Kommunikationstraining mit Clown Kampino alias Ludger Hoffkamp kann Humor für Familie und Beruf entdeckt und eingeübt werden.

Tiefgang gepaart mit Leichtigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das IMPULSE-Programmheft des Bildungswerks: Beim Wochenende zum Bogenschießen mit Eltern, die ihr Kind früh verloren haben, vom 13. bis 15. Oktober, bei der Lesung über das Vater-Sein mit dem Zeit-Journalisten Tilmann Prüfer am 24. November, bei der neuen Online-Reihe für Eltern ab 9. Oktober oder bei den drei nächsten Menschen- und Themen-Zeitgesprächen mit Boris Palmer am 22. November, Gesine Schwan und Holger Zaborowski am 6. Dezember oder der Lyrikerin Nora Gomringer am 26. Februar geht es darum, in ernsten Themen auch eine menschenfreundliche und humorvolle Seite zu entdecken. Weitere Informationen sind online zu finden. (eg)

www.vhs-rt.de

www.keb-rt.de