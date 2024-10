Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat die Nase voll - von Ratten und anderen Tierchen, die das gemütliche Ambiente der Innenstadt stören. Nun appellieren sie an die Stadtverwaltung und fordern ein sofortiges Handeln. Die Stadt sieht allerdings keinen so großen Handlungsbedarf.

Essenreste im Müll sind für Ratten ein tolles Mahl. Auf der Suche nach Nahrung streichen sie auch über den Reutlinger Marktplatz. Foto: Julian Rettig Essenreste im Müll sind für Ratten ein tolles Mahl. Auf der Suche nach Nahrung streichen sie auch über den Reutlinger Marktplatz. Foto: Julian Rettig

