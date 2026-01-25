Bronnweiler wünscht sich ein neues Feuerwehrhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Bronnweiler gibt sich bescheiden und folgt der Aufforderung aus dem Reutlinger Rathaus, sich angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt auf das Wesentliche zu beschränken. Als einzigen Antrag zum Haushalt 2026/2027 stellt der Flecken die erforderlichen Mittel für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses. Das alte ist fast 50 Jahre alt. Es bietet keine Spinte für die Jugendfeuerwehr und keine Sanitäranlagen für Frauen.

Das größte Problem jedoch: Das Gebäude ist zu niedrig für die beiden bereits gelieferten neuen Feuerwehrfahrzeuge des Orts. Sie wurden daher an andere Stadtteile weitergegeben.

Unisono stimmte der Bezirksgemeinderat zu. Den Antrag hat das Gremium schon mehrfach gestellt. »Wir sind voller Zuversicht, dass es diesmal klappt«, sagte Dorfchefin Friedel Kehrer-Schreiber.

Unter dem Posten Feuerwehr ist der Neubau im Etatentwurf tatsächlich aufgeführt. Pläne und Platz auf dem Rieber-Areal an der Gönninger Straße gibt es längst. Bereits im vergangenen Haushalt waren die Mittel eingestellt – sie fielen jedoch im Nachtragshaushalt dem Sparzwang zum Opfer. (igl)