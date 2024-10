Brückensanierung in Reutlingen: Auf der Sondelfinger Straße wird's eng

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Zuge der Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken in der Siemensstraße müssen im Bereich der Sondelfinger Straße unterhalb der Brücke noch Beschichtungsarbeiten ausgeführt werden. Diese sind notwendig, um den Stahlbeton künftig vor Umwelteinflüssen zu schützen. Der Verkehr in der Sondelfinger Straße wird in beiden Fahrtrichtungen wechselseitig über eine Signalanlage geleitet.

Im Bereich der Siemensstraße kann es kurzzeitig zu Behinderungen kommen, da das Geländer im Gehwegbereich in Fahrtrichtung Orschel-Hagen montiert wird. Die Arbeiten werden von Montag, 7. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 16. Oktober, ausgeführt. Aufgrund der Verkehrsbehinderungen in der Sondelfinger Straße und der Siemensstraße ist zeitweise mit Rückstau zu rechnen. (pm)