»Billigpreise« auch in Reutlingen: Umwelthilfe fordert höhere Parkgebühren in Städten

Die Gebühr für einen Parkschein pro Stunde sollte mindestens so hoch sein wie die Kosten für einen Einzelfahrschein in Bus und Bahn, fordert die Deutsche Umwelthilfe.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN/REUTLINGEN. Die Deutsche Umwelthilfe fordert höhere Parkgebühren in Städten. Städte ließen parkende Autos zu »Billigpreisen« oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren und bremsten damit die Mobilitätswende aus, kritisierte die Umwelthilfe. Die Gebühr für einen Parkschein pro Stunde sollte mindestens so hoch sein wie die Kosten für einen Einzelfahrschein in Bus und Bahn. Dieser koste in den meisten Städten etwa 3 Euro. Die Einnahmen aus den Parkgebühren sollen in den Ausbau von Bus und Bahn sowie Rad- und Gehwegen fließen.

Die Umwelthilfe verwies auf eine bundesweite Abfrage unter 104 Städten, darunter alle Großstädte sowie die jeweils fünf größten Städte jedes Bundeslandes. Demnach sei in 73 der abgefragten Städte Parken selbst in kostenpflichtigen Parkzonen für 1 Euro oder weniger pro Stunde möglich.

Parken in Tübingen ab 50 Cent pro Stunde

In Reutlingen liegen die Gebühren laut der Abfrage der Umwelthilfe zwischen 1,30 und 1,80 Euro pro Stunde. Der Preis für einen Einzelfahrschein mit dem Bus innerhalb Reutlingens kostet laut Verkehrsverbund Naldo 2,90 Euro. In Tübingen, das nicht Teil der Abfrage war, kostet das Parken laut Stadtverwaltung zwischen 50 Cent (Zone 4, zum Beispiel Freibad) und 2 Euro (Altstadt/Zone1) pro Stunde. Ein Einzelfahrschein für den Bus kostet in der Unistadt 2,80 Euro.

Am höchsten ist die Spanne der stündlichen Parkgebühren laut Umwelthilfe in Stuttgart, wo zwischen 1,10 und 4,60 Euro fällig werden. In der Abfrage schneiden die Städte Koblenz und Frankfurt/Oder besonders schlecht ab. Hier kann schon ab 25 Cent pro Stunde geparkt werden. St. Ingbert im Saarland ist die einzige abgefragte Stadt, in der überall kostenlos geparkt werden kann.

Nur die Städte Heidelberg und Osnabrück verlangten in ihren Parkzonen konsequent Parkgebühren von mindestens 3 Euro pro Stunde. In 27 der 104 abgefragten Städte sei kostenloses Parken selbst in bewirtschafteten Zonen für kurze Zeit möglich. Dagegen koste in London zum Beispiel eine Stunde Parken am Straßenrand bis zu 10 Euro. (dpa/GEA)