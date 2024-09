Baggerbiss auf dem Betzinger Egelhaafareal: Der alte Mühlkanal wird in ein neues Bett umgeleitet. Wie das funktioniert und warum das fürs neue Baugebiet so wichtig ist.

Baggerbiss für die Umsetzung des Mühlkanals in sein neues Bachbett, in dem er ganz losgelöst mäandern darf. Foto: Frank Pieth Baggerbiss für die Umsetzung des Mühlkanals in sein neues Bachbett, in dem er ganz losgelöst mäandern darf. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.