Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntag, 29. Oktober, 7 bis 18 Uhr, führt das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt umfangreiche Arbeiten am Platanenbestand in der Reutlinger Lederstraße zwischen Parkhaus Lederstraße und dem Lindachknoten durch. In dieser Zeit sind einzelne Fahrspuren in der vierspurigen Lederstraße, die gleichzeitig die B464 ist, teilweise gesperrt. Verkehrsbehinderungen sind möglich. (pm)