Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwoch, 6. März, werden in der Karlstraße zwischen Einmündung Silberburgstraße und Einmündung Bismarckstraße umfangreiche Arbeiten am Platanenbestand durchgeführt. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr sind deshalb in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrspuren in der Karlstraße teilweise gesperrt. (eg)