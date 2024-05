Baubeginn: Betzingen bekommt neue Brücke über die Echaz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt und die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) beginnen am Montag, 13. Mai, mit den Arbeiten am Neubau der Brücke über die Echaz und an den anschließenden Hochwasserschutzwänden in der Betzinger Hoffmannstraße. Für die Bauarbeiten wird die Hoffmannstraße komplett gesperrt. Der Platz an der Julius-Kemmler-Halle ist bis voraussichtlich September 2025 nicht mehr über die Hoffmannstraße erreichbar. Die Zufahrt zur Julius-Kemmler-Halle über die Mühlstraße und die Heppstraße und zu den Parkplätzen vor der Hoffmannschule ist während der Sperrung weiterhin möglich.

Gesperrt wird auch der südliche Teil des Platzes an der Julius-Kemmler-Halle, der während der kompletten Bauzeit als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt wird. Jederzeit möglich ist dagegen der Zugang zu den Anliegergebäuden in der Steinachstraße 23, 25 und 27. Für die Fuß- und Radwegverbindung in der Hoffmannstraße von der Steinachstraße zur Mühlstraße/Heppstraße wird während der Sperrung eine örtliche Umleitung ausgeschildert. (pm)